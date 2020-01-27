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ОНФ объявляет всеобщую мобилизацию* на борьбу с китайской заразой

Общероссийский народный фронт призывает некоммерческие организации (НКО) включиться в работу по разрешению кризисных ситуаций в регионах РФ, а также помогать в деле профилактики и поддержки граждан в режиме карантина. Мобилизация общественных организаций объявлена 17 марта. От общественников ждут психологической, юридической, продуктовой, консультационной, волонтерской и других видов помощи. Чтобы присоединиться к всеобщей НКО-мобилизации, общественники могут связаться с заместителем руководителя Департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Дарьей Ермаковой по телефону +7 (912) 994-94-10 (контакт также доступен в мессенджере WhatsApp).

*Мобилизация — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.

19 март 11:14 | : Будни

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