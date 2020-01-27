На пресс-конференции по коронавирусу в Правительстве Архангельской области: Рекомендовано не ходить в школу

Прямого указания переходить на дистанционное обучение (через интернет), которого ожидали наблюдатели, так и не последовало.
Только рекомендация…
Однако заместитель губернатора по социальным вопросам Артем Вахрушев напомнил присутствующим старую чиновничью «шутку»: «Если президент сказал «рекомендовано», это прямое указание к действию».
Он же предупредил жителей региона от хайпа – ажиотажного спроса на предметы гигиены и товаров первой необходимости. И посоветовал меньше передвигаться. «И чихайте в локоток».
Общий тон от ведущих пресс-конференцию – каждый сам отвечает за свое здоровье.