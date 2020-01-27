«Не чесать носы!». Памятка архангельским журналистам перед пресс-конференцией в Администрации области

В эти минуты в здании Администрации Архангельской области проходит пресс-конференция по предупреждению эпидемии коронавируса в регионе.
В связи с первым реальным случаем заражения ожидается, что будет объявлено о переходе общеобразовательных учреждений на дистанционную форму обучения (как вариант – более ранние и длительные весенние каникулы).
Пикантный момент, перед мероприятием был опубликован новый свод правил поведения в присутственных местах для пишущей и снимающей братии.
В ходе пресс-конференции журналистам рекомендуется не чесать нос, не тереть глаза, не притрагиваться к предметам (дверные ручки, столы и т.д.). После посещения здания правительства Архангельской области тщательно вымыть руки с мылом и/или продезинфицировать спиртосодержащим антибактериальным раствором. Если вы испытываете недомогание или у вас проявляются синдромы схожие с синдромами гриппа или коронавируса, рекомендуем не посещать мероприятие и самоизолироваться в домашних условиях.
P.S. В аналогичной памятке петербургским гусарам о поведении на балах был пункт «не сморкаться в портьеры».