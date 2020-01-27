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И нас достало. В Архангельске первое серьезное подозрение на коронавирус

Сообщение о женщине, помещенной в инфекционное отделение Областной клинической больницы с симптомами, похожими на коронавирус, появилось вчера в социальных сетях, и сегодня получило подтверждение на официальном уровне.

Дама недавно вернулась из загранпоездки (Италия), через несколько дней почувствовала себя плохо и…

Сейчас больная изолирована от других больных и сдает необходимые анализы.

Наблюдатели считают, что, в случае подтверждения диагноза, вопрос о переводе учащихся средних школ областной столицы на дистанционное обучение практически решен. Ранее о том же сообщил ректорат САФУ.

В многих организациях Архангельска уже объявили о готовности к переходу на подобный стиль работы… если специфика позволяет.

P.S. Туалетная бумага в продаже пока имеется.

17 март 13:43 | : Будни

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