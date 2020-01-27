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Архангельск и коронавирус: закрыто всего два класса

Об этом сообщает директор департамента образования администрации Архангельска Нина Филимонова, и то вопрос касается не китайской эпидемии, а родного гриппа и ОРВИ. Что показатель на фоне московской паники.

Приостановлены занятия в дошкольной группе при общеобразовательной школе №5 и двух классах в общеобразовательной школе №51.

Ситуацию комментирует Нина Филимонова:

 - Здесь показатель заболеваемости составил более 20 процентов, поэтому было принято решение о карантине. Что касается других учреждений, что там по рекомендации Роспотребнадзора проводятся профилактические мероприятия с детьми. В целом же ситуация спокойная, процесс обучения идет в нормальном режиме. Ребята учатся еще неделю, а затем, 23 марта, наступят весенние каникулы.

В ближайшее время введения дистанционного обучения в связи с коронавирусом не планируется. Одновременно образовательные учреждения выполняют рекомендации по дезинфицирующей обработке помещений.

 

16 март 13:26 | : Будни

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