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«Были времена и пострашнее». Почему россияне меньше других боятся коронавируса?

Психологи объяснили, почему россияне более спокойно, чем жители Западной Европы и Северной Америки, относятся к пандемии коронавируса.

Они пережили времена и пострашнее.

Так, специалист в области психоанализа Михаил Хорст приводит в пример период конца 80-х — начала 90-х, когда на улицах городов были бандитские разборки, разгул преступности, а на полках магазинов было мало еды.

Тут можно добавить, что в нашем народе жива генетическая память о более страшных временах, так же не связанных с агрессией извне – годы, когда людей забирали ночью «черные воронки», а в прессе широко освещались бесконечные процессы над «врагами народа», создавая атмосферу всеобщего страха и подозрения.

Впрочем, по мировой статистике страхам перед эпидемией больше подвержено именно молодой поколение. Что тоже объяснимо – молодежь, родившееся в относительно благополучные времена, морально не готова к вводимым сегодня ограничениям.

P.S. Ну, а жителям Северной Кореи, и так живущим много лет в самоизоляции от остального мира, вообще должно быть по фиг.

(фото TASS)

15 март 08:24 | : Будни

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