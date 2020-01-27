«Были времена и пострашнее». Почему россияне меньше других боятся коронавируса?

Психологи объяснили, почему россияне более спокойно, чем жители Западной Европы и Северной Америки, относятся к пандемии коронавируса.
Они пережили времена и пострашнее.
Так, специалист в области психоанализа Михаил Хорст приводит в пример период конца 80-х — начала 90-х, когда на улицах городов были бандитские разборки, разгул преступности, а на полках магазинов было мало еды.
Тут можно добавить, что в нашем народе жива генетическая память о более страшных временах, так же не связанных с агрессией извне – годы, когда людей забирали ночью «черные воронки», а в прессе широко освещались бесконечные процессы над «врагами народа», создавая атмосферу всеобщего страха и подозрения.
Впрочем, по мировой статистике страхам перед эпидемией больше подвержено именно молодой поколение. Что тоже объяснимо – молодежь, родившееся в относительно благополучные времена, морально не готова к вводимым сегодня ограничениям.
P.S. Ну, а жителям Северной Кореи, и так живущим много лет в самоизоляции от остального мира, вообще должно быть по фиг.
(фото TASS)