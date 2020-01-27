Изыди, зараза! Церковь признала существование коронавируса

Священный Синод Русской Православной Церкви с обеспокоенностью воспринимает распространение в мире коронавирусной инфекции и ее последствия для миллионов людей, многие из которых оказались не только перед угрозой заражения, но и испытали на себе социально-экономические последствия этого явления.
Члены Священного Синода выражают соболезнования родным и близким жертв этой болезни в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и в других государствах.
Благословенными перед Господом являются труды врачей и добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения болезни.
Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции.
Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих.
Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки.
В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть по согласованию со Священноначалием применены дополнительные профилактические меры.
Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам.
(по материалам Архангельской епархии)