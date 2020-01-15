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«Вы делаете жизнь счастливее!». Поздравление с 8 марта от Игоря Годзиша

Почти 100 лет в нашей стране ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день. Прекрасную половину Архангельска поздравляет глава города Игорь Годзиш.


- Благодаря женщинам остаются неизменными вечные ценности, которые украшают нашу жизнь - любовь, семья, верность. Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и движения вперед. Свою душевную заботу, мудрость и доброту вы щедро дарите своей семье, друзьям и коллегам, делая их жизнь счастливее.


Именно женщины зачастую предлагают самые красивые и практичные идеи по благоустройству города, реализации социальных проектов. В этот замечательный день разрешите пожелать вам семейного благополучия, улыбок, весеннего настроения и безграничного счастья! Пусть жизнь будет интересной, насыщенной, наполненной теплом любимых людей! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.


08 март 10:48 | : Будни

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