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Вы сама доброта и нежность! Глава Северодвинска поздравил женщин с Праздником весны

 

Вечер, посвящённый Международному женскому дню «О, женщина! Ты - красота и нежность!» прошёл в драматическом театре.

 

Атмосферу первого весеннего праздника создавали воспитанники Морской кадетской школы и курсанты Детского морского центра «Североморец»: они дарили дамам цветы. В фойе второго этажа разместились выставки творческой мастерской народной куклы Анны Тороховой. В ожидании торжества можно было посетить мастер-класс по изготовлению куклы-дамочки, а также посмотреть выступление детского образцового цирка «Весар».

Сценическую программу открыла музыкальная композиция «Носите женщин на руках» в исполнении солистов эстрадного ансамбля «Северное Сияние» и архангельского вокального трио «Просто парни».

Глава Северодвинска Игорь Скубенко поприветствовал прекрасную половину горожан со сцены драмтеатра и передал поздравления и восхищение красотой и трудолюбием северодвинок от губернатора Игоря Орлова.

- У вас непростая обязанность быть любящими женами, заботливыми мамами и дочерьми, и при этом всегда оставаться прекрасными и очаровательными, добрыми и нежными. В России этот день по-настоящему праздничный. Пожалуй, это - символ особого нашего, мужского, отношения к женщинам. В этот светлый праздник весны желаю вам здоровья и нежности, мира и согласия, счастья и семейного благополучия! - обратился к собравшимся дамам Игорь Скубенко.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации глава Северодвинска вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженице тыла Анастасии Алексеевне Баяндиной, бывшей узнице фашистского лагеря, ветерану Севмаша Марии Александровне Сладкевич, кавалеру медали «За победу над Германией» Римме Васильевне Стадниковой, кавалеру медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда» Лидии Дмитриевне Саматовой и жителю блокадного Ленинграда, ветерану «Звёздочки» Элле Ивановне Манаковой.

Председатель Совета депутатов Северодвинска Михаил Старожилов также вручил ветеранам юбилейные победные медали.

Награды получили труженицы тыла Мария Андреевна Игумнова и Гаюна Дмитриевна Смолина, бывшие узницы концлагерей Лидия Фёдоровна Чеботарёва и ветеран «Звёздочки» Нелли Павловна Зайцева, житель блокадного Ленинграда, ветеран «Звёздочки», кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Ленина Луиза Михайловна Перчук.

Торжество украсили хореографические композиции в исполнении хореографической студии «Алмаз» из Православного просветительского центра святых Кирилла и Мефодия и коллектив «Фантазия» Детского центра культуры, а также номер «Любовь царит на белом свете» в исполнении солистов вокальной студии «Соловушка» и хореографического коллектива «Белое море» из Детского центра культуры.

Своё искусство показали участники телевизионного проекта «Лучше всех» - воздушное трио «Exoticfly» в составе Ксении Мезенцевой, Марии Тункиной и Елизаветы Чернышевской.

Творческим подаркам стала программа театра народной и современной культуры «Поморская Артель» и ансамбля песни и пляски «Сиверко».

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

08 март 06:33 | : Будни

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