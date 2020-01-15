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Галантный мэр. Игорь Скубенко признался в любви женщинам Севмаша

Глава Северодвинска Игорь Скубенко принял участие в торжественном вечере, где чествовали прекрасную половину АО «ПО «Севмаш».

В Доме корабела, чествовали женщин-ветеранов крупнейшей российской верфи атомного подводного судостроения. В президиуме на сцене, украшенной цветами - начальники ветеранских и профсоюзных первичек, а также руководители организаций - Валентина Никонова и Татьяна Базлова. В зрительной зале - их коллеги.

- Вы украшаете наш мир, делаете его лучше, добрее. В годы Великой Отечественной именно женщины, воевавшие наравне с мужчинами, заботились ещё и о детях, чтобы у страны было будущее, - отметил глава города в поздравлении.

В знак глубокого уважения и признательности он вручил ветеранам цветы.

На торжественном вечере состоялось награждение группы женщин-корабелов.

Игорь Скубенко вручил благодарственные письма администрации Северодвинска членам Совета ветеранов войны и труда Севмаша Валентине Еньковой и Наталье Кононовой.

Почётные награды города и предприятия также вручили председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов, а также руководство Севмаша - заместитель генерального директора по персоналу Владимир Сыродубов и руководитель кадровой службы Севмаша Андрей Моногаров .

Своих коллег поздравил заместитель председателя Совета ветеранов Севмаша Геннадий Маурин.

Зрительный зал бурно аплодировал женщинам-труженицам, а также артистам творческих коллективов «Радость», «Серпантин», ансамбля бального танца «Эос», театра танца «Нимфея» и театра степ-танца «Импровиз».

Лучшие выступления и хорошее настроение прекрасной половине Севмаша подарили: вокалисты Василий Рогушин, Роман Варфоломеев и Мария Дуркина, хоры «Зоряночки» и «Севмашевские бабушки», а также творческий коллектив «Беломорье» и его солист Алексей Иванов.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Сверодвинска)

 

06 март 11:34 | : Будни

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