Галантный мэр. Игорь Скубенко признался в любви женщинам Севмаша

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Глава Северодвинска Игорь Скубенко принял участие в торжественном вечере, где чествовали прекрасную половину АО «ПО «Севмаш».
В Доме корабела, чествовали женщин-ветеранов крупнейшей российской верфи атомного подводного судостроения. В президиуме на сцене, украшенной цветами - начальники ветеранских и профсоюзных первичек, а также руководители организаций - Валентина Никонова и Татьяна Базлова. В зрительной зале - их коллеги.
- Вы украшаете наш мир, делаете его лучше, добрее. В годы Великой Отечественной именно женщины, воевавшие наравне с мужчинами, заботились ещё и о детях, чтобы у страны было будущее, - отметил глава города в поздравлении.
В знак глубокого уважения и признательности он вручил ветеранам цветы.
На торжественном вечере состоялось награждение группы женщин-корабелов.
Игорь Скубенко вручил благодарственные письма администрации Северодвинска членам Совета ветеранов войны и труда Севмаша Валентине Еньковой и Наталье Кононовой.
Почётные награды города и предприятия также вручили председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов, а также руководство Севмаша - заместитель генерального директора по персоналу Владимир Сыродубов и руководитель кадровой службы Севмаша Андрей Моногаров .
Своих коллег поздравил заместитель председателя Совета ветеранов Севмаша Геннадий Маурин.
Зрительный зал бурно аплодировал женщинам-труженицам, а также артистам творческих коллективов «Радость», «Серпантин», ансамбля бального танца «Эос», театра танца «Нимфея» и театра степ-танца «Импровиз».
Лучшие выступления и хорошее настроение прекрасной половине Севмаша подарили: вокалисты Василий Рогушин, Роман Варфоломеев и Мария Дуркина, хоры «Зоряночки» и «Севмашевские бабушки», а также творческий коллектив «Беломорье» и его солист Алексей Иванов.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Сверодвинска)