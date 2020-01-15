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Что женщины не ждут на 8 марта?

Исследовательский центр сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у женщин о самых необычных подарках, которые они получали к 8 Марта. В открытом опросе приняли участие 1000 респонденток из 311 населенных пунктов России.

12% заявили, что самым необычным, что они получали на Международный Женский день, были цветы или комнатные растения. 8% назвали самым оригинальным презентом домашнего питомца, а 5% рассказали о путешествии, которое им преподнесли на 8 Марта.

Весьма популярными ответами также стали игрушки, сладости и украшения – о таких подарках рассказали по 3% респондентов. Кроме того, женщины упоминали в числе наиболее необычных подарков носки, аквариум, признание в любви, копилку и даже лотерейный билет.

Ранее о самых необычных подарках на 23 февраля рассказали мужчины. Самым популярным среди оригинальных презентов среди представителей сильной половины человечества стали носки (13%), а  также цветы и различные комнатные растения (3%). Респонденты также указывали на такие презенты, как бочку бензина, гараж и глобус.

8 Марта – это еще и дополнительный выходной, провести который можно с пользой: прокачай свое резюме на SuperJob, воспользовавшись бесплатными советами наших экспертов. Они помогут создать идеальное резюме, с помощью которого вы найдете подходящую работу.

06 март 07:40 | : Будни

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