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Архангелогородцы страдают от «профессионального выгорания»

Это осознает более половины жителей областного центра.

Соответствующее социологическое исследование провел хэдхантерский интернет-портал zarplata.ru. Из 470 опрошенных 56% подтвердили наличие у себя такого диагноза, 35% признались, что с ними было нечто подобное, но они с этим справились, и только 5% сказали, что не знают за собой подобной проблемы.

Причины называются разные – от общей усталости и потери интереса к данному виду деятельности, до низких зарплат и тяжелой атмосфере в трудовом коллективе.

Выводы специалиста (HR-директор Зарплаты.ру) Веры Маневич приводит издание «Регион 29»:

- Важно понимать, что выгорание— это болезнь, и не нужно его путать с обычной усталостью. В первую очередь это стресс, который возникает от физической перегрузки и распространяется на психику. Способы, которые могут быть действенны при борьбе с выгоранием: отказ от погони за многозадачностью, отказ от коммуникаций с теми людьми, которые приносят дискомфорт, и концентрация на своих потребностях и желаниях. Если же проблема дошла до того, что вы сами не справляетесь, необходима помощь профессионалов — психиатра, психолога или коуча.

В свою очередь, редакция ИА RUSNORD не раз отмечала признаки профессионального выгорания у представителей различных сфер деятельности – от адвокатов до журналистов.

Напомним, что в свое время несколько научных трудов по проблеме «профессионального выгорания» издал бывший ректор СГМУ Павел Сидоров.

05 март 12:38 | : Будни

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