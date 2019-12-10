Спикер АрхГорДумы Валентина Сырова наградила ветеранов войны

Сегодня спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова в торжественной обстановке вручила архангельским ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».
Медали получили Дашкевич Инна Власовна, чета Шириных Галина Яковлевна и Андрей Иванович, Обозная Евдокия Степановна. Кроме медали, ветераны получили и памятные подарки.
По словам председателя городской Думы, наш общий долг – обеспечить всем ветеранам спокойную жизнь и гарантированную социальную защиту, чтобы не только в праздник, но и каждый день ветераны чувствовали себя спокойно и уверенно.
«Сердечно благодарим вас за труд и терпение, за преданность своему городу и желание приносить пользу людям. Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть дети и внуки будут достойны вас! Доброго вам здоровья, мира и благополучия!», - поздравила каждого ветерана Валентина Сырова.