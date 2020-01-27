На хлеб и воду. История Великого поста и его принципы

Мы называем его Святой Четыредесятницей, но на самом деле он продолжается 7 недель или 48 дней, не считая Пасхи. Почему святые отцы называли этот пост «десятиной года», как нужно правильно поститься по Уставу, почему Церковь считает, что в субботы и воскресенья Великого Поста христиане не постятся. Обо всем этом в материале журнала «Фома».
Когда в Церкви появился Великий пост?
До III века в разных христианских Церквах верующие по-разному готовились встречать день святой Пасхи. Известный христианский апологет Тертуллиан и святой Ириней Лионский во II веке говорят о практике 40 часового поста (от вечера Страстной Пятницы до окончания пасхальной литургии), во время которого христиане вообще не принимали пищу. Пост от Великой Пятницы до Пасхи был подражанием сорокадневному посту Спасителя, а также буквальным пониманием фразы Христа в Евангелии от Матфея: «И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9,15).
По мысли первых христиан время, когда Христос был отнят у верующих, начиналось с момента смерти на кресте до Воскресения, что и определяло продолжительность поста.
В середине III века в некоторых поместных Церквах появляется шестидневный пост, как воспоминание о событиях Страстной недели. При этом часть христиан считала такой подвиг чрезмерным, и продолжала поститься около сорока часов. Во второй половине III века александрийский епископ Дионисий Великий, отвечая на вопрос, когда нужно завершать Великий Пост, вечером в Великую субботу или утром на Пасху после пения петуха, говорит о разных практиках воздержания: «И шесть дней поста соблюдаются не всеми равно и одинаково; ибо одни проводят все дни без пищи, а иные ни одного; тем, которые весьма ослабели от продолжительного поста и почти погибают от изнеможенея, простительно более раннее вкушение пищи; но если иные четыре предшествующие дня поста … вообще не постились и даже роскошничали и потом, когда наступают последние два дня, их, т. е. пятницу и субботу, непрерывно постятся и думают, что делают нечто великое и славное».
В начале V века все Поместные Церкви приходят к идее сорокадневного Великого поста, как десятины года, и с этого момента продолжительность Святой Четыредесятницы в разных Церквах колеблется от 6 до 8 недель. Проблема заключалась в том, как считать субботы и воскресенья, во время которых пост отменяется.
Сколько длится Великий пост?
Великий Пост начинается с понедельника первой недели Святой Четыредесятницы и продолжается до пятницы 6 недели, о чем можно узнать из песнопения, которое звучит в этот день в храме. Затем с Лазаревой Субботы начинаются события Страстной недели, которая уже не входит в Великий пост.
Но существует и еще один способ превратить 48 дней поста в «десятину года». Как известно, обычный год продолжается 365 дней и несколько часов. Если из семи недель вычесть все субботы и воскресенья, когда пост отменяется, то мы получим 35 дней + еще несколько часов поста во время пасхальной ночи.
Уже в IV –V веке Церковь считала Великий пост обязательным для всех христиан. В правилах Вселенских соборов и в текстах святых отцов мы можем найти упоминание о том, что христианин, не соблюдавший Великий Пост, на некоторое время мог отлучаться от Церкви. В одной из проповедей святителя Иоанна Златоуста говориться о том, что к IV веку Святая Четыредесятница изменяла привычный уклад жизни Константинополя: «Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезыванья мяс, ни беганья поваров; все это прекратилось, и наш город теперь походит на честную, скромную и целомудренную жену».
Сорокадневная продолжительность Великого поста, принятая всей Церковью, – это подражание посту Спасителя в пустыне, и посту пророка Моисея, а также стандартное время поста для тех, кто хотел принять крещение. В древней Церкви крестили на Пасху, и оглашенные готовились к этому событию 40 дней, молясь в храме, обучаясь основам веры и соблюдая пост. Остальные же христиане старались причаститься во время Святой Четыредесятницы.
Что такое Великий пост по уставу Церкви?
Если несколько упростить рекомендации Типикона (церковного устава), то пост предполагает ограничение числа приемов пищи (один раз в день, вечером) и ее качества (хлеб и вода, теплые овощи без масла – сухоядение), и даже полный отказ от пищи и воды (например, в понедельник и вторник первой недели).
То есть с понедельника по пятницу всех недель Великого поста за исключением особых случаев христианин есть один раз в день очень простую пищу без масла (хлеб, вода, овощи).
В субботу и воскресенье разрешается два приема пищи с растительным маслом и вином (отметим, что церковный устав позволяет выпить не больше стакана вина), поэтому субботы и воскресенья не считаются постными днями.
Отметим, что в древней Церкви какое-то время еще спорили о том, что можно в эти дни во время Великого поста. Некоторые христиане считали, что допустимо употребление яиц, молочных продуктов и даже мяса птицы, но в конечном итоге было решено, что ослабление поста в субботу и воскресенье может заключаться лишь в увеличении числа трапез и разнообразия растительной пищи.
Такие строгости были связаны с основной идеей поста – пища должна быть дешевой и быстрой в приготовлении, а освободившееся время и деньги христианин должен использовать для участия в богослужении и дел милосердия. Разницу в стоимости между обычным и постным обедом предлагалось отдавать нищим.
Довольно рано Церковь поняла, что столь жесткие правила поста не могут понести все христиане, а потому в церковных канонах установлен некий минимум поста, который должен соблюдаться всеми верующими. Это отказ от мяса, молока и яиц, то есть пост с рыбой, горячей овощной пищей на масле является максимальной степенью снисхождения к человеческим немощам.
Сейчас же все вопросы относительно меры пищевого поста православный христианин должен обговорить со своим духовником.
P.S. Рецепты блюд на Великий пост будут опубликованы дополнительно.