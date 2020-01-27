Naitional Geographic исследовал "Голубино"

22-26 февраля 2020 года в Пинежском и Мезенском районах Архангельской области прошёл фототур под руководством шеф-фотографа National Geographic Россия Андрея Каменева. Организаторами поездки выступил Лесной отель «Голубино». Четыре года подряд первый фототур сезона проводился на Байкале, но в этом году фотографы решили изменить традиции и отправиться на Русский Север.
Фотопутешествие началось с обзорной поездки к Белому морю на остров Ягры и короткого знакомства с Архангельском. А далее каждый день был посвящён исследованию какой-то одной локации.
На второй день группа фотографов из Москвы и Санкт-Петербурга отправилась в деревню Кимжа, входящую в список самых красивых деревень России. Пасмурная погода и зимний ветер только подчеркнули суровую красоту старинной русской деревни. Проводником на местности стала Евдокия Гавриловна Репицкая – директор Муниципального бюджетного учреждения «Туристский культурно-музейный центр «Кимжа». Для фотографов позировали не только поморские дома-корабли, но и конь Ивар. Результатом этого дня станут красочные фотографии деревни, самых северных мельниц в мире, старинной Одигитриевской церкви 1709 г., катания в санях и деревенских зарисовок, приглянувшихся профессионалам. Фотографы стали первыми туристами, которые зашли внутрь недавно отреставрированной церкви – памятника федерального значения. Особенно поразила деревянная мощь стен и перекрытий, а также подъём на колокольню с панорамным видом на северную деревню.
Следующий день фототура был посвящён поездке в стойбище оленеводов-кочевников. Окрестности вблизи Пинеги – самая крайняя южная точка, куда они пригоняют свои стада на выпас, а затем отправляются обратно в Канинскую тундру. Пушистые носы северных оленей никого не оставили равнодушными, а повседневный быт оленеводов вызвал неподдельный интерес. Одна из участниц фототура даже вернулась в стойбище на следующий день, чтобы доснять заинтересовавшие кадры. Архангельская область – одна из самых ближних к Москве и Санкт-Петербургу точек, где можно увидеть подобное.
День, посвящённый Пинежским пещерам, получился настоящим приключением. Сначала группа отправилась в «Голубинский провал» – самую доступную и посещаемую пещеру Архангельской области. Затем посетила пещеру «Певческая эстрада», украшенную завораживающими сталактитами, сталагмитами и кристаллами. С особым удовольствием хочется отметить, что эта пещера, по мнению фотографов, стала самой красивой из всех увиденных ими ранее. Третьей точкой стала малопосещаемая пещера. Чтобы попасть в неё, нужно проползти несколько метров на животе. Зато потом открывается свод с подземным водопадом и рекой. А чтобы выбраться – подняться на несколько метров вверх по карстовым скалам. Опытных охотников за красивыми кадрами такой путь точно не остановит.
Помимо этого, фотографы прошлись по экологической тропе до незамерзающего водопада «Святой источник» по укутанному снегом таёжному лесу.
А напоследок побывали в старинном уездном городе Пинега, где прошлись по Володинскому кварталу с домами конца XIX-начала XX вв., посмотрели старинную пекарню, которой более 100 лет и Белое здание школы 1910 г.
В несколько дней организаторам удалось вместить основные зимние достопримечательности районов, и открыть Архангельскую область для участников фототура, от которых не раз прозвучало мнение: «Если бы мне сказали, что это снято в Архангельской области, я бы не поверил». Организаторам хотелось показать, что Пинежский район и ближайшие окрестности достойны внимания туристов и фотографов, а главное, что все эти красоты можно посмотреть без необходимости лететь за многие тысячи километров. Ведь перелёт от Москвы или Санкт-Петербурга до Архангельска занимает всего 1,5 часа.
Итогом поездки станет фоторепортаж в National Geographic Россия, а также пополнение фотобазы по Пинежью и Кимже.
(фото: Антон Желтенков, Андрей Каменев)