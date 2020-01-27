Архангельск – город черепашьей езды. Скорость ограничена до 40 км

Водители стали обращать внимание на то, что дорожные знаки, ограничивающие скорость передвижения по Архангельску до 60 км/час, заменяются на аналогичные, но уже с цифрой 40.
Кроме того, увеличилось количество знаков, предупреждающих о неровностях дороги.
Как объяснили в городской администрации, это делается для общей безопасности участников дорожного движения. Из-за аномально теплой зимы с одним скачком минусовой температуры и на удивление сырой погоды, разрушается дорожное полотно («снег сошел вместе с асфальтом»).
Всего планируется установить 115 новых дорожных знаков, что в теории должно сократить число ДТП и понизить процент аварийности.
За кого в этой ситуации редакция искренне рада, так это за фирму-изготовителя дорожных знаков, получившую муниципальный заказ (только не рассказывайте, что «себе в убыток»).