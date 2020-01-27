Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск – город черепашьей езды. Скорость ограничена до 40 км

Водители стали обращать внимание на то, что дорожные знаки, ограничивающие скорость передвижения по Архангельску до 60 км/час, заменяются на аналогичные, но уже с цифрой 40.

Кроме того, увеличилось количество знаков, предупреждающих о неровностях дороги.

Как объяснили в городской администрации, это делается для общей безопасности участников дорожного движения. Из-за аномально теплой зимы с одним скачком минусовой температуры и на удивление сырой погоды, разрушается дорожное полотно («снег сошел вместе с асфальтом»).

Всего планируется установить 115 новых дорожных знаков, что в теории должно сократить число ДТП и понизить процент аварийности.

За кого в этой ситуации редакция искренне рада, так это за фирму-изготовителя дорожных знаков, получившую муниципальный заказ (только не рассказывайте, что «себе в убыток»).

27 февраль 07:11 | : Будни

Главные новости


Дороги, которые нам убирают. Михаил Яковлев (Плесецкое дорожное управление)… такой, какой он есть
Как побриться полотенцем, или Суровые уроки сержанта Сенькина (из книги «Гвардии Черток»)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (212)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20