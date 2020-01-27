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Архангельским детям расскажут, почему в этом году не было зимы

Педагогов Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа приглашают провести интерактивный урок «Изменение климата в России». 

 

Цель урока -  познакомить школьников с современными знаниями в области изменения климата. В ходе игровых заданий ребята узнают, как влияет погода и климат на жизнь людей, выяснят, почему меняется климат и какова роль человека в этом, в каких регионах сильнее всего ощущаются изменения климата и что ждет их жителей в будущем, а также научатся приспосабливаться к происходящим изменениям и снижать свой углеродный след.

 

Скачать все материалы для проведения урока можно после регистрации на сайте изменениеклимата.рф. Урок рассчитан на учеников младших и средних/старших классов и содержит два комплекта материалов, которые включают подробный сценарий урока, красочную анимированную презентацию, карточки для игровых заданий, книжку-памятку с полезными советами, а также методический гид и видеоинструкцию по проведению занятия. Специальной подготовки для проведения урока не требуется - его также могут провести для детей родители и волонтеры.

 

«В регионах Крайнего Севера изменение климата проявляется сильнее всего, оказывая влияние как на природу, так и на жизнь и здоровье людей. Поэтому очень важно, чтобы жители арктических регионов понимали суть, причины и последствия происходящих изменений, и знали, как к ним адаптироваться, - отмечает Николай Ларионов, руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России. - Уроки для школьников разработаны экспертами-климатологами и доносят важную информацию об изменении климата до школьников в интересной и понятной форме».

 

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв и фотографии о проведенном занятии, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

26 февраль 08:15 | : Будни

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