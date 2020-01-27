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Архангельские школы обрели имена

На гала-концерте десятого фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" глава Архангельска Игорь Годзиш торжественно вручил свидетельства о присвоении школам № № 26, 12, 34, 49, 95, 62, 93 имен героев.

- В Архангельске – городе воинской славы проводится большая патриотическая работа среди молодежи. Ребята свято чтут подвиги своих земляков, помнят подвиги героев войны. Присвоение имен героев семи архангельским школам – еще один мостик поколений между прошлым и будущим. Пока жива память – герои Великой Отечественной войны с нами, - подчеркнул градоначальник.

Школе № 12 присвоено школе имя Героя Российской Федерации, генерал-полковника Игоря Валентиновича Коробова. Школа располагается в Талажском авиагородке, где дислоцировался 518-й истребительный полк, в котором служил военный. После расформирования полка в школе был создан музей. Ветеранами полка получено письмо от Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ о поддержке инициативы присвоения школе имени Коробова И.В.

Школа № 26 будет носить имя Владимира Дмитриевича Никитова, который был военным летчиком и погиб в июле 1944 года, выполняя особое задание командования фронта.

Школе № 34 присвоено имя Алексея Ивановича Клепача, который в ней учился. С сентября 1942 года он воевал в составе 12-й бригады морской пехоты, которая дислоцировалась на полуострове Рыбачий.

Средней школе № 49 присвоено имя Владимира Федотовича Чуданова. Он первый директор школы, участник Великой Отечественной войны, награжден медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды.

Школа № 95 будет носить имя Героя Советского Союза Петра Георгиевича Лушева. Петр Георгиевич окончил школу № 95 в 1941 году. Сразу после начала Великой Отечественной войны он был призван в Красную Армию. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.

Школе № 62 присвоено имя командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии, Героя Советского Союза Василия Фили́пповича Маргелова.

Школа № 93 будет носить имя имени 77-ой Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии. В школе работает музей в честь славных подвигов 77-й гвардейской дивизии. С1946 года 77-я гвардейская дивизия дислоцировалась под Архангельском на Лесной речке. Знаменита она тем, что имела в своём составе «Батальон Славы»: за всю историю Великой Отечественной войны это единственный случай, когда весь личный состав крупного подразделения – живые и мертвые – был награждён орденом Славы.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

25 февраль 11:22 | : Будни

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