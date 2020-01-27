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Архангельск: График вывоза снега на праздники и будущую неделю

Суббота, 22 февраля: улица Советская, проспект Никольский (от ул. Кедрова до школы № 49), улица Воскресенская (от пр. Ломоносова до пр. Чумбарова-Лучинского), улица Краснофлотская, улица Калинина.

Воскресенье, 23 февраля: проспект Обводный канал, улица Горького, улица Кольская, улица Адмирала Кузнецова, улица Советская, улица Воскресенская (от пр. Ломоносова до пр. Чумбарова-Лучинского), улица Краснофлотская, улица Павла Усова (от пр. Московский от ул. Стрелковая).

Понедельник, 24 февраля: проспект Обводный канал, улица Бергавинова, улица Пушкинская, улица Целлюлозная, улица Павла Усова (от пр. Московский от ул. Стрелковая), улица Краснофлотская.

Вторник, 25 февраля: улица Павла Усова (от пр. Московский от ул. Стрелковая), улица Беломорской флотилии, улица Ильича (от больницы №6 до ул. Кировская), улица Ильича, улица Кировская, проезд Ильича, 4.

Среда, 26 февраля: улица Шабалина, улица Петрова, улица Павла Усова (от пр. Московский от ул. Стрелковая), улица Беломорской флотилии.

Четверг, 27 февраля: улица Шабалина, улица Садовая, 23.

Пятница, 28 февраля: улица Садовая, 11, улица Котласская.

Суббота, 29 февраля: улица Котласская, улица Садовая, 11.

Для оповещения об уборке на улицах за сутки будут выставлены предупреждающие о проведении работ афиши. Горожан настоятельно просят ориентироваться на них и убрать на этот период автомобильный транспорт с обочин дорог.

Также в Плесецком дорожном управлении подчеркивают, что данный график не является окончательным – он может быть изменен в зависимости от предписаний и погодных условий. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

22 февраль 09:13 | : Будни

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