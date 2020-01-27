Всем мира и добра! Поздравление с 23 февраля от Ваги Петросяна

Дорогие защитники Отечества!
Более ста лет назад началось формирование современных Вооружённых Сил в нашей стране. Армия и флот отстояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне.
В трудных походах, на полях исторических сражений рождались победные, патриотические традиции российского воинства, крепла его мощь и слава. Мы искренне гордимся воинскими подвигами наших отцов и дедов, их доблестью и мужеством.
Во все времена защита Отчизны была почетной обязанностью, священным долгом и делом чести каждого мужчины. Именно поэтому День защитника Отечества стал праздником всех патриотов своей страны, своей малой и большой Родины.
Сегодня солдаты и офицеры Российской армии с честью и достоинством на всех рубежах отстаивают интересы своего Отечества, проявляя себя как достойные наследники поколения победителей.
В этот день мы поздравляем тех, кто в наши дни посвятил себя служению своей стране, защите ее свободы и безопасности.
Этот праздник является всенародным. Он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей страной и готов защищать её интересы.
Самые тёплые поздравления с праздником мы адресуем нашим ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, а также военнослужащим, которые сейчас несут боевое дежурство.
Мы поздравляем рядовых и офицеров запаса, всех тех, кто так или иначе стоит на страже мира и спокойствия, благополучия и процветания нашей страны и ее жителей.
Всем жителям Архангельска и Архангельской области хочу пожелать мира, благополучия, здоровья и успехов.
С праздником! С Днём защитника Отечества! С днем воинской доблести и славы!
С уважением,
Генеральный директор
АО «Аэропорт Архангельск
В.С. Петросян