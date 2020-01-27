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Всем мира и добра! Поздравление с 23 февраля от Ваги Петросяна

Дорогие защитники Отечества!

 

Более ста лет назад началось формирование современных Вооружённых Сил в нашей стране. Армия и флот отстояли свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне.

В трудных походах, на полях исторических сражений рождались победные, патриотические традиции российского воинства, крепла его мощь и слава.  Мы искренне гордимся воинскими подвигами наших отцов и дедов, их доблестью и мужеством.

Во все времена защита Отчизны была почетной обязанностью, священным долгом и делом чести каждого мужчины. Именно поэтому День защитника Отечества стал праздником всех патриотов своей страны, своей малой и большой Родины.

Сегодня солдаты и офицеры Российской армии с честью и достоинством на всех рубежах отстаивают интересы своего Отечества, проявляя себя как достойные наследники поколения победителей.

В этот день мы поздравляем тех, кто в наши дни посвятил себя служению своей стране, защите ее свободы и безопасности.

Этот праздник является всенародным. Он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей страной и готов защищать её интересы.

Самые тёплые поздравления с праздником мы адресуем нашим ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, а также военнослужащим, которые сейчас несут боевое дежурство.

Мы поздравляем рядовых и офицеров запаса, всех тех, кто так или иначе стоит на страже мира и спокойствия, благополучия и процветания нашей страны и ее жителей.

Всем жителям Архангельска и Архангельской области хочу пожелать мира, благополучия, здоровья и успехов.

С праздником! С Днём защитника Отечества! С днем воинской доблести и славы!

 

С уважением,

Генеральный директор

АО «Аэропорт Архангельск

В.С. Петросян  

22 февраль 08:10 | : Будни

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