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Россияне готовы бросить курить ради денег... не не за ЗОЖ

Почти 3 из 10 курильщиков отмечают, что однозначно бросили бы пагубную привычку, если бы работодатель мотивировал их рублем. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, сколько денег курильщики ежемесячно тратят на сигареты, какие методы помогли бы им отказаться от вредной привычки и существуют ли в российских компаниях программы борьбы с никотиновой зависимостью. В опросах приняли участие 1600 курящих россиян старше 18 лет из всех округов страны и представители 500 компаний.

 

В среднем курящие россияне тратят на сигареты 2400 руб. в месяц. Мужчины тратят больше женщин: 2500 и 2200 руб. соответственно. Меньше всего денег на сигареты расходует молодежь до 24 лет и россияне с зарплатой менее 30 тыс. руб. (в среднем по 1900 руб.), больше всего — россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. (около 2800 руб.).

Лишь в 9% компаний действуют программы, мотивирующие сотрудников отказаться от курения: 5% работодателей поощряют некурящих, 3% запрещают курение, еще 1% сочетает методы «кнута и пряника». Судя по комментариям респондентов, компании поощряют отказ от курения дополнительными оплачиваемыми выходными и днями отпуска, премиями и доплатами. Жесткие методы борьбы с курением включают увеличение продолжительности рабочего дня, урезание времени обеденного перерыва и даже штрафы.

Сами курильщики отмечают, что бросить курить им скорее поможет поощрение, нежели запрет. Так, 29% курильщиков однозначно бросили бы курить, если бы работодатель мотивировал их деньгами, еще 37%, вероятно, бросят курить при наличии программы финансовой поддержки от компании. Однозначно согласны бросить курить при наличии запрещающих программ на работе 18% опрошенных, скорее согласны 35%.

Чаще всего готовность бросить курить в ответ на поощряющие и запрещающие программы демонстрировала молодежь до 24 лет (38 и 23% соответственно). Более зрелые респонденты констатировали: «Не так просто расстаться с многолетней привычкой!»

08 февраль 08:11 | : Будни

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