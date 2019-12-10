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«Личного времени крайне мало». Игорь Скубенко рассказал детям, как нелегко быть мэром

Гостями главы Северодвинска стали одиннадцать воспитанников северодвинского детского дома.

Встречи с представителями молодого поколения Игорь Скубенко проводит на регулярной основе. На дружеское чаепитие мальчишки и девчонки пришли в сопровождении директора северодвинского детского дома Елены Захаровой и социального педагога Ирины Берёзкиной.

Одной из тем беседы стали вопросы профориентации. Также ребята поинтересовались у Игоря Скубенко, какую профессию необходимо получить, чтобы стать главой города.

- Руководителем муниципалитета может быть и врач, и педагог, и инженер. Главное, получить хорошее образование, набраться жизненного опыта и все время совершенствовать свои компетенции. Вам я, прежде всего, советую стремиться к знаниям, поступить в учебные заведения, стать профессионалами в какой-то области, - ответил Игорь Скубенко.

Он также отметил, что сегодня обучение в техникумах и колледжах даёт возможность выпускниками освоить рабочую профессию и является хорошим трамплином для поступления в высшие учебные заведения.

- Вы должны понимать, что от того, какое образование вы получите, будет зависеть ваша дальнейшая жизнь, - добавил руководитель муниципалитета.

Недавно воспитанники северодвинского детского дома побывали с экскурсией на Севмаше. Они поделились с Игорем Скубенко своими впечатлениями и рассказали, что многие после окончания школы планируют связать свое будущее с градообразующими предприятиями.

- Численность работников на северодвинских заводах постоянно растёт. Я уверен, что в нашем городе вы сможете найти для себя любимое дело. Северодвинск сегодня занимает первое место по уровню социально-экономического развития среди 14 моногородов арктической зоны России, - отметил глава города.

Игорь Скубенко сообщил ребятам, что в марте в городе корабелов состоится большое совещание Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Он обратил внимание на то, что сегодня одним из главных направлений администрации является благоустройство и строительство социально важных городских объектов. В 2019 году были завершены работы по созданию аллеи Молодёжи, «Северного Кванториума», построен ФОК на Яграх, детский сад, сдан социальный дом, началось возведение дороги на Нёноксу, продолжается благоустройство парка культуры и отдыха, а также спортивных площадок. В этом году произойдут значительные изменения в Приморском парке, а также в сквере рядом с часовней Александра Невского, планируется построить лыжный стадион на Яграх и провести освещение у озера Чаячье.

Ребята с большим интересом расспрашивали главу о его семье, увлечениях, о том, как он проводит свободное время, и планах на будущее.

- У меня есть обязательства перед городом и личного времени крайне мало, но я стараюсь провести его в кругу семьи. Последнее, что перечитывал - «Педагогическая поэма» Макаренко. Сейчас ровно середина моего срока на посту главы, и все планы на будущее связаны с делами, которые мы наметили и воплощаем в Северодвинске. В ближайшие 2,5 года главным приоритетом остается моя работа, - рассказал Игорь Скубенко.

Заместитель главы по социальным вопросам Ирина Сахарова поинтересовалась у ребят о проекте «Два капитана». Мальчишки и девчонки с радостью рассказали о своих наставниках, которые для многих стали настоящими друзьями. Ребята также поделились своими успехами в учёбе и спортивными достижениями.

- Одно из важных качеств успешного человека, прежде всего, внутренняя дисциплина. Я вам желаю продолжать учиться, строить планы, заниматься спортом и добиваться успехов! - пожелал ребятам глава Северодвинска.
Ребята в свою очередь пригласили Игоря Скубенко приехать к ним в детский дом в гости.

После дружеской беседы за чашкой чая воспитанники северодвинского детского дома отправились на экскурсию по администрации. Помощник главы Северодвинска Татьяна Макурова рассказала ребятам о муниципальном устройстве. В большом зале состоялась шуточная пресс-конференция, где мальчишки и девчонки смогли почувствовать себя народными избранниками.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска) 

07 февраль 11:20 | : Будни

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