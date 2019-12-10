Айда в "Сокольники"! Нудизм в Москве больше не в почете

В первой тройке лучших столичных парков — ЦПКиО им. М.Горького, Сокольники и Царицыно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, какой московский парк жители столицы считают лучшим. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения Москвы.
Каждый пятый москвич лучшим парком столицы назвал ЦПКиО им. М.Горького (21%). Парк «Сокольники» считают лучшим 11% респондентов. 9% москвичей любят музей-заповедник «Царицыно». ВДНХ — лучший парк, по мнению 8% жителей столицы. По 4% назвали лучшими парками Измайловский и Коломенское. Парк «Зарядье» считают лучшим 3% москвичей. Парк «Кузьминки-Люблино» и Парк Победы на Поклонной горе набрали по 2% голосов.
По 1% назвали лучшими Бабушкинский, Битцевский, Воронцовский, Лианозовский, Мещерский, Останкинский парки, а также Дубки, Музеон, парк 850-летия Москвы, Покровское-Стрешнево, Серебряный бор и Фили. Столько же голосов набрали Ботанический сад, усадьба Кусково, Лосиный остров и Нескучный сад.
Всего в рейтинге указано 26 парков, набравших не менее 1% голосов. Интересно, что только в третьем десятке оказались легендарный Нескучный сад и «Серебряный бор», известный как вотчина московского нудизма.
У следующих городских парковых зон — менее 1% голосов москвичей, хотя среди них не только парки небольших районов, но и достаточно известные места для прогулок: сад Эрмитаж, Александровский сад, Екатерининский, Москворецкий и Терлецкий парки, парк Митино, парк Дружбы, парк Северное Тушино, Воробьевы горы, Бирюлевский дендропарк, парк 50-летия Октября.
P.S. Данная информация может быть интересна жителям российской провинции тем, где в столице можно отдохнуть от бесконечного шоппинга и культурных впечатлений.