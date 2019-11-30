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Архангельск не вошел в список скромных городов… и не надо

По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым исследовательским агентством Zoom Market, в январе 2020 года самые скоромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени. 


Респондентам задавали три вопроса: скажите, вы любите привлекать к себе внимание? Вы любите демонстрировать свои достижения, имущество или достаток? Вы можете назвать себя скромным человеком?  


Далее следуют такие города как: Омск (4), Саранск (5), Красноярск (6), Волгоград (7), Нижний Новгород (8), Владивосток (9), Челябинск (10), Тамбов (11), Самара (12), Уфа (13), Пермь (14), Брянск (15), Екатеринбург (16), Саратов (17), Воронеж (18), Симферополь (19), Москва (20), Ростов-на-Дону (21), Краснодар (22) и Сочи (23).


Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что по результатам опроса скромными людьми себя считают 68% опрошенных. 


При этом эксперт отметил, что скромность украшает, однако  «истинно скромный» человек не назовет сам себя скромным. 


06 февраль 09:03 | : Будни

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