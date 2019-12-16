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АрхГорДума: Сделаем Архангельск из серого… зеленым

Накануне в Администрации Архангельска прошло заседание общественной комиссии по реализации приоритетного нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в МО «Город Архангельск», в рамках которого народные избранники Архангельской Думы Александр Гревцов, Иван Воронцов, Олег Черненко и Сергей Пономарев обсудили городские общественные территории, которые могут быть включены в программу на 2021 год.

Всего в данном перечне значится 8 общественных территорий, которые будут вынесены на голосование. А начиная с сегодняшнего дня эскизные планы указанных территорий вынесены на обсуждение в группе «Открытый Архангельск», которое продлится до 27 февраля.

- Сквер возле КЦ «Соломбала-АРТ» по пр. Никольский (Соломбальский округ);

- Парк им. В.И. Ленина (округ Майская горка);

- Парк им. М.В. Ломоносова (Октябрьский округ);

- Зеленая зона на пересечении улиц Кировской и Добролюбова (Северный округ);

- Сквер в поселке Цигломень (Цигломенский округ);

- Сквер в районе храма в честь благоверного князя Александра Невского (округ Варавино-Фактория);

- Парк по ул. Победы, 35 (Маймаксанский округ);

- Сквер Победы на ул. Поморская (Ломоносовский округ).

Как рассказала начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Елена Леднева, для выставления на обсуждение отобрано по одной территории от каждого округа.

В ходе последующего голосования определятся территории-лидеры, заручившиеся наибольшей поддержкой горожан. Само голосование будет проходить на трех интернет-ресурсах – официальном сайте Администрации города, в группе «Открытый Архангельск» и на портале «Госуслуги» в период с 10 по 27 февраля. По его итогам набравшие большинство голосов территории получат шанс быть оформленными в полноценные проекты на благоустройство в 2021 году.

По словам депутата Сергея Пономарева, в рамках заседания участники исключили проекты, на реализацию которых требуются большие бюджетные средства ввиду проведения археологических  и иных работ. Так, в окончательный список не попали перспективные проекты на территории набережной Северной Двины (т.к. вся территория находится в охранной зоне и требуются изыскательские и другие подготовительные работы). «Кроме этого, с коллегами из партии «Единая Россия», я внес предложения по включению в представленные проекты общественных территорий  площадок для занятий с собаками, дорожек для использования летом – велосипедистами, а зимой – лыжниками. Кроме этого, в Ломоносовском парке мною предложено предусмотреть возможность создания катка и «свободных» ледовых дорожек», - прокомментировал Сергей Пономарев.

- В представленном проекте по созданию сквера в Цигломени мы предложили добавить освещение, а  в зеленой зоне на пересечении улиц Кировской и Добролюбова Северного округа – скорректировать пешеходную дорожку и переход, - отметил председатель депутатской комиссии по вопросам молодежной политики, общественным объединениям и международным связям Иван Воронцов (фракция «Единая Россия»).

По словам вице-спикера городской Думы Олега Черненко, у жителей округа Майская горка есть сомнения в части целесообразности появления скейт-площадки и веревочного городка в планируемом парке им. В.И. Ленина.

 «Жители округа, наверное, будут против появления спортивных таких «украшений» возле памятника имени В.И. Ленина в рамках представленного проекта. Прошу Администрацию учесть это и предусмотреть, в случае победы проекта, общественное обсуждение с населением и общественностью округа, как это было сделано при реализации парка «Майский», - рассказал Олег Витальевич.

Свои замечания в представленном проекте по парку им. М.В. Ломоносова (Октябрьский округ) высказал и заместитель председателя городской Думы Александр Гревцов (фракция КПРФ):

- К сожалению, какой-то "изюминки" в представленном проекте я лично не увидел. И прямо на общественной комиссии мной и заместителем главы Октябрьского округа Дмитрием Рубцовым было предложено предусмотреть в парке, например, площадку для выгула собак, поскольку сегодня в городе нет ни одной такой площадки. Были сделаны предложения по наполнению парка спортивными площадками. В частности, установка нового футбольного поля, универсальной площадки, хоккейной коробки, сохранение лыжни (летом - беговая дорожка, зимой - лыжня).

P.S. Очередная сессия Архангельской городской Думы начнет свою работу 12 февраля… по старому адресу.  

31 январь 10:09 | : Будни

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