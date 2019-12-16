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Патриарх Кирилл приравнял суррогатное материнство к торговле детьми

В основе распространения суррогатного материнства в России лежит социальное расслоение, отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации.

Предстоятель отметил, что научный прогресс в области репродуктивных технологий позволяет людям, не имеющим возможности зачать и родить ребенка, прикоснуться к чуду появления новой жизни.

«Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства, — продолжил Патриарх Кирилл. — Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным — хочу это подчеркнуть — процедура, по сути, эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми. Суррогатная мать получает деньги и как бы продает своих детей. Конечно, я использую резкие слова, но ведь именно так обстоит дело».

Ни одна обеспеченная женщина не станет за деньги вынашивать и рожать детей для чужих людей, отметил Святейший Патриарх: «К этому выбору ее подталкивает социальная незащищенность, бедность, желание обеспечить собственных детей. Распространение коммерческого суррогатного материнства — это очевидное унижение достоинства российских женщин, самых незащищенных из них».

(по материалам Архангельской епархии)

31 январь 09:43 | : Будни / Верую

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