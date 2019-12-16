В Северодвинске детям-сиротам вручают ключи от квартир

В 2019 году Северодвинск приобрел двадцать однокомнатных квартир детям-сиротам.
Муниципалитет достиг рекордного показателя по этому направлению. Покупка жилья для данной категории граждан стала возможна благодаря выделению субвенции из средств федерального и областного бюджетов в общей сумме 42 725 149 рублей и оперативности в работе органов администрации Северодвинска, ответственных за проведение подобных закупок.
Добавим, администрация Северодвинска исполняет государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретая для них однокомнатные квартиры за счёт средств субвенций федерального и областного бюджетов. Для этих целей можно покупать квартиры площадью не менее 28 квадратных метров, расположенные в благоустроенных кирпичных или панельных домах. Это могут быть как новостройки, так и вторичное жильё, но построенное не ранее 1960 года. Сантехнические приборы и плиты в квартирах должны быть исправными, а в самих помещениях выполнен косметический ремонт. Незаконные перепланировки или переустройство не допускаются.
Напомним, что в начале прошлого года координатор от Центрального штаба ОНФ устроила разнос администрации Холмогорского р-на за то, что таких же сирот, вступающих в самостоятельную жизнь, заселяли в неблагоустроенные квартиры.