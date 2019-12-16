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Дожили! Архангельские учителя мигрируют… в Бурятию

Об этом радостно сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Учителя из Архангельской области попали в список тех педагогов, кто хочет работать в бурятских сельских школах. Кроме них подобный подвижнический вояж готовы проделать коллеги из Забайкалья, Тывы, Якутии, Ульяновской области… однако мы самые дальние по географии.

Впрочем, отправляются романтики не на своё страх и риск, а по программе «земский доктор», которую президент Путин упоминал в своем Послании. В неплохими подъемными и обязательным предоставлением служебного жилья.

И, тем не менее, наблюдатели не могут решить – это так в Бурятии хорошо, или так дома плохо?

30 январь 12:19 | : Будни

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