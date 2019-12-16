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Архангельский священник: Супруги аки острые камни в одном семейном мешке

В Успенском храме Архангельска совершили молебен о создании семьи с акафистом Иисусу Сладчайшему. Богослужение возглавил настоятель церкви священник Кирилл Кочнев.
После общей молитвы отец Кирилл поразмышлял о том, что такое супружество. «Сколько бы мы ни фантазировали на эту тему, сколько бы ни строили моделей идеального супружества, нужно понимать, что после свадьбы все кардинально меняется, люди вновь начинают узнавать друг друга, — сказал священник в проповеди. — На этом пути важно развивать в себе терпение, смирение, прощение и стремление любить человека без условностей, как образ Божий!»
Настоятель отметил, что супруги подобны положенным в один мешок острым камням — со временем они либо отбивают острые края и становятся гладкими, либо разрывают мешок и выпадают. «Нам необходимо уже сейчас быть готовым к изменению и жертвенному служению ближнему, — продолжил священник. — Господь, видя наше искреннее желание, дарует то, чего мы просим. А если и не дарует вскоре, то будем помнить, что у Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать, как сказал отец Иоанн Крестьянкин. Господь любит нас, желает только добра и счастья. Устремимся же быть достойными того счастья, которое уготовал каждому из нас Господь!».

29 январь 10:04 | : Будни / Верую

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