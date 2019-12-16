Они не подпрыгивали! Автоинспекция Архангельской области получила ключи от нового спецтранспорта

Сегодня в Архангельске в торжественной обстановке начальник регионального Управления МВД генерал-майор полиции Александр Прядко вручил ключи от новых патрульных автомобилей сотрудникам Госавтоинспекции. 70 новых транспортных средств были получены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Благодаря новой технике автопарк подразделений ГИБДД будет обновлен почти на треть. Среди новых транспортных средств патрульные автомашины на базе «Шкода Октавия», обладающие повышенными динамическими характеристиками, а также внедорожники «УАЗ-Патриот». В автомобилях установлены современные светодиодные сигнальные громкоговорящие установки и комплексы регистрации информации, позволяющие производить видеозапись окружающей обстановки спереди и сзади автомобиля, на передних и задних рядах салона, а также аудиофиксацию разговора. Кроме того, все транспортные средства оборудованы терминальными устройствами навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС/GPS и дополнительно оснащены медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Новые служебные автомобили получат подразделения Госавтоинспекции во всех районах Архангельской области. В зависимости от отдаленности территории, преобладающих дорожных условий это будут либо легковые автомобили, либо полноприводные внедорожники.
Генерал-майор полиции Александр Прядко особо отметил, что вопросам повышения безопасности, снижения травматизма и смертности на дорогах сегодня уделяется самое пристальное внимание и выразил уверенность, что техническое переоснащение автопарка Госавтоинспекции не замедлит сказаться на результатах оперативно-служебной деятельности подразделения, оздоровлении ситуации на дорогах, и, в конечном итоге, на безопасности жителей региона.
В самое ближайшее время новые патрульные автомобили выйдут на дороги Архангельской области.
P.S. Напомним, что на прошлой неделе разразился общественно-политический скандал на близкую тему – глава Чувашии, вручая ключи от новенького спецтранспорта, заставил начальника регионального МЧС за ними подпрыгивать на манер дрессированного песика, позже объяснив свои действия «дружеской шуткой». «Единая Россия» уже предложила «шутнику Игнатьеву» подать прошение о добровольной отставке.