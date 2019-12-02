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Хотя бы печь... ОНФ взял на контроль аварийным дом на ул. Калинина в Архангельске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Архангельска с просьбой принять безотлагательные меры по восстановлению фундамента провалившейся печи в аварийном доме на улице Калинина, 17, в квартире №1. В настоящее время отапливать жилое помещение не представляется возможным, и люди спасаются электронагревателями. Температура в квартире не превышает 15 градусов. 

Ранее в региональное отделение ОНФ обратилась жительница Архангельска Юлия Егорова с просьбой помочь ей добиться ремонта печи. Женщина рассказала, что дом на улице Калинина, 17, в котором проживает ее семья, был признан аварийным в 2017 г. Но поскольку заселиться в новое жилье они смогут только через четыре года, когда подойдет очередь, чиновники предложили им переехать в квартиру маневренного фонда на улице Тарасова, 9. После осмотра квартиры для временного проживания семья приняла решение остаться в своей аварийной. По словам Юлии, предложенное жилье находится на далекой окраине, не отремонтировано и завалено различным хламом. Посчитав, что на косметический ремонт потребуется не меньше 150 тыс. руб., семья отказалась от квартиры в маневренном фонде.

Тогда общественники попросили сотрудников администрации Архангельска показать им эту квартиру, но получили отказ. Активисты регионального отделения ОНФ имеют представление о том, какое жилье предоставляется горожанам для временного проживания. В сентябре 2019 г. после проведенного рейда по таким квартирам представители Народного фронта призвали власти привести в порядок данный жилой фонд, так как он не выдерживает никакой критики.

«Мы осмотрели аварийный дом и пришли к выводу, что семья Юлии еще может в нем пожить при условии проведения реконструкции печи: поднять само сооружение и восстановить фундамент под ним. Сам дом прочно стоит на «городках», его цокольное перекрытие и окладные венцы были заменены несколько лет назад. Перекос полов, проемов и стен в квартире обусловлен разрушением «городка» под печью. Ремонт отопительного сооружения не потребует больших денег. В доме проживают еще несколько семей, которые также ждут переселения, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Безусловно, городская администрация должна отремонтировать весь маневренный фонд для нормального проживания людей до получения ордеров на новые квартиры по федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья».

24 январь 10:58 | : Будни

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