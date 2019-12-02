Инженер-сметчик в Архангельске - почти шестьдесят

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-сметчик в Архангельске в среднем получает 58 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 83 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 56 000 рублей, в Сыктывкаре 60 000 рублей и в Петрозаводске - 59 000 рублей в месяц.
Кто такой сметчик?
Чтобы возвести какое-либо здание (жилое, промышленное, культовое) или выполнить другие работы, нужно сначала определиться с вопросами:
- сколько и каких материалов понадобится;
- какова будет цена рабочей силы, составления проекта и получения всех необходимых документов;
- есть ли потребность в привлечении специальной техники и во сколько это обойдется т. д.
Все это учитывается при составлении сметы. Это основной финансовый документ, без грамотного составления которого заказчик рискует понести серьезные убытки, а строительная организация будет работать фактически вслепую.
Сметчиков принято делить на инженеров и экономистов, хотя профессия на стыке этих двух видов деятельности. При подготовке финансовых расчетов нужно детально расписать каждый технологический процесс, который будет применен при возведении сооружения. Основой для этого является разработанный проектировщиком или архитектором проект. Работа сметчика заключается в том, чтобы применить актуальные расценки для каждой фазы с учетом действующих строительных правил и норм. В итоге заказчик получает подробный документ, который содержит детально расписанный поэтапный финансовый план с выведенной общей стоимостью.