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В лесу родилась, умрет в... . Судьба новогодних елей в России

Главную елку страны в скором времени превратят в экологичные сувениры. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди россиян, предложив им рассказать о судьбе новогодней елки. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из 319 населенных пунктов России.

12% респондентов еще не приняли решения о будущем своей елки. В комментариях они чаще всего сообщали о желании изучить варианты утилизации. 35% планируют выбросить или уже выбросили символ Нового года в мусор. Равное количество опрошенных заявили, что они сдали елку на переработку или распилили на дрова (по 19%).

7% заявили, что будущее их елки – в зоопарке, а 3% превратят ель в сувениры. Среди других вариантов, которыми поделились 5% респондентов, ели нередко просто сжигают, отдают на корм рогатому скоту и даже превращают в масленичное чучело. Наиболее экологична судьба горшечных елей: весной они будут высажены в грунт.

По данным Superjob, чаще используют елку в качестве дров люди старше 45 лет (25%). Мужчины немного чаще женщин сдают елку на переработку (21% против 16%).

24 январь 07:42 | : Будни

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