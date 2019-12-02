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Архангельский ОНФ - строителям СМУ-76: Детям новодвинской "Радуги" ваш грибок не нужен!

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Архангельской области к главе города Новодвинска в детском саду «Радуга» начались работы по устранению дефектов, которые возникли по вине строителей подрядной организации СМУ-76. О серьезных недостатках в дошкольном учреждении, построенном в 2016 г., общественникам сообщили родители воспитанников «Радуги».

Выехав на место, активисты ОНФ убедились в справедливости жалоб жителей: в техническом подполье была обнаружена вода, в помещениях бассейна – просевшая кафельная плитка и грибок на стенах, плитка на крыльце деформировалась. 

«Поскольку местонахождение подрядчика было неизвестно, мы обратились к главе Новодвинска с просьбой срочно принять меры по исправлению дефектов. После этого в подвале было проведено обследование и выявлены строительные недочеты в монтаже и прокладке дренажных труб. В настоящее время дефектный участок дренажной трубы заменен, теперь в подвале детского сада не скапливается вода. Кроме того, специализированная организация, обследовав систему вентиляции в плавательном бассейне, выявила неисправную работу оборудования, вследствие чего в помещении появился грибок. По остальным дефектам проведена независимая экспертиза и готовится заключение. Мы уверены, что в скором времени дети снова будут проводить занятия в бассейне и укреплять свое здоровье», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.

Он также добавил, что в ближайшее время в областном центре откроются два новых детских сада, которые примут почти 400 детей. Общественники контролировали ход их строительства и не выявили больших замечаний.

«Теперь главное – побыстрее пройти процедуру лицензирования. Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сказал, что она проходит слишком долго, что является недопустимым, когда тысячи детей ждут своих мест в детских садах», – подчеркнул Альбицкий.

22 январь 14:22 | : Будни / Скандалы

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