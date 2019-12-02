Две стихии. Почему в Архангельске вдруг пропала вода в кранах?

Вчера вечером только что отужинавшие архангелогородцы были шокированы тем, что при мытье посуды из кранов пропала вода. Всякая.
Как довольно быстро выяснилось, всему виной было отключение электроэнергии на городских очистных сооружениях, из-за чего упало давление в водопроводных сетях. Причины пока не разглашаются… но отдельные наблюдатели предполагают, что это часть скрытой войны между коммунальщиками различного профиля. Огонь и пламя, так сказать…
К девяти часам вечера в социальных сетях стали появляться предупреждения от руководителей городских дошкольных учреждений – в случае отсутствия воды утром, детские сады и ясли приостанавливают свою работу.
По косвенным признакам, дело было все-таки в технической неисправности. По поручению губернатора Игоря Орлова в срочном порядке был создан оперативный штаб по контролю за ситуацией, который возглавил мэр Игорь Годзиш.
К полуночи водоснабжение в столице региона было полностью восстановлено.