Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Школьники Архангельской области попали в научный сборник

Вышел из печати сборник лучших работ XVII Юношеских Ломоносовских чтений. Для многих авторов это первая публикация в их «научной карьере».


В этом году юные исследователи отслеживали влияние городской и сельской среды на поведение больших синиц, выводили бабочек в домашних условиях и изучали историю географических названий по реке Сояна. Написана интересная работа о портах как о части мужского народного костюма, дана характеристика любительского сетного лова рыбы на Кенозере в зимний период и даже проведено небольшое исследование о советско-французской экспедиции в деревне Согра.


Работы для публикации отбирались на Архангельском областном конкурсе юношеских исследовательских работ и проектов имени М. В. Ломоносова. Финал прошёл начале июля в старинной деревне Масельга в Кенозерском национальном парке. Там школьники представили свои результаты перед жюри и получили экспертную оценку.


 

03 январь 09:09 | : Будни

Главные новости


"Хабаровизация" Плесецка отменяется. Глава района Игорь Арсентьев выходит из ЛДПР!
В следующий раз к Путину пошлём Хинкали. Предновогодний выпуск программы «Сказки бабушки Галины»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (4)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20