Школьники Архангельской области попали в научный сборник

Вышел из печати сборник лучших работ XVII Юношеских Ломоносовских чтений. Для многих авторов это первая публикация в их «научной карьере».
В этом году юные исследователи отслеживали влияние городской и сельской среды на поведение больших синиц, выводили бабочек в домашних условиях и изучали историю географических названий по реке Сояна. Написана интересная работа о портах как о части мужского народного костюма, дана характеристика любительского сетного лова рыбы на Кенозере в зимний период и даже проведено небольшое исследование о советско-французской экспедиции в деревне Согра.
Работы для публикации отбирались на Архангельском областном конкурсе юношеских исследовательских работ и проектов имени М. В. Ломоносова. Финал прошёл начале июля в старинной деревне Масельга в Кенозерском национальном парке. Там школьники представили свои результаты перед жюри и получили экспертную оценку.