Предупреждение от ИА RUSNORD: Как сделать так, чтобы 1 января не болела голова

Университет Брайтона подготовил рейтинг безопасности для алкогольных напитков. Cогласно отчету специалистов, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток. Почти сразу ощущается действие спирта и при употреблении игристых вин.
Так, воздействие спиртного ощущается уже через 30 секунд после того, как человек выпил бокал шампанского. Эксперты подчеркивают: разбавлять крепкий алкоголь водой нельзя. Подобную практику часто используют люди, старающиеся снизить степень опьянения. Но это лишь усугубляет ситуацию. Реально уменьшить степень опьянения возможно только при ограничении потребления алкоголя до 1-2 порций крепкого спиртного напитка, или вообще отказавшись от горячительных напитков.
Важно и то, какие продукты сочетают со спиртным в качестве закуски. Не рекомендуется закусывать водку и другие крепкие алкогольные напитки маринованными огурцами и прочими овощами в маринаде. Главную опасность представляет уксус. Он может раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. Если добавить сюда еще и алкоголь, повысится риск развития воспаления. При этом усилится всасывание спиртного в желудочно-кишечном тракте. Аналогичный эффект производят острые продукты.
Медики советуют отказаться от маринованных овощей, заменив их квашеной капустой. Данный продукт отличается содержанием метионина. Это соединение препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка. Кинза, петрушка, базилик, зеленый лук, салат и другая зелень, в свою очередь, станут прекрасным абсорбентом для алкоголя и жира из блюд.
Также напоминаем, что неправильный опохмел 1 января приводит к постновогоднему запою. Поэтому наблюдатели ИА RUSNORD настоятельно советуют от метить первый день нового года тарелкой-двумя наваристого оздоровительного супа, рецепт которого вы можете выбрать здесь, сопроводив его 1-2 рюмками холодной водки (не больше!).
УЧИСЬ ОТМЕЧАТЬ ПРАВИЛЬНО!