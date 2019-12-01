Архангельский снег: Последний удар 2019-го года

Сегодня ночью на расчистке городских улиц работали 57 единиц техники и 25 дорожных рабочих. На посыпку тротуаров и проезжих частей израсходовано 15 тонн песка и 97 с половиной тонн соли.
В ночную смену производилась вывозка снега с улиц Петра Норицына, Северных конвоев, а также набережной Северной Двины - участками в пределах проведения праздничных мероприятий. Всего вывезено 255 тонн снега.
Впрочем, так сообщает пресс-служба администрации областной столицы. Но горожане и депутаты ГорДумы недовольны качеством уборки снега. С разных концов города поступают сообщения, что на дорогах уже появилась снежная колея (в частности, на улице Шабалина). Наблюдатели винят в этом нерасторопность подрядчика.
Днем 31 декабря на уборке города будут задействованы 55 машин и 25 человек. Работы ведутся в усиленном режиме.