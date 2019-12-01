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Игорь Скубенко: "Многое было бы немыслимо..."

В драматическом театре состоялось праздничное мероприятие для активистов ветеранских организаций Северодвинска. С наступающим праздником их поздравили глава Северодвинска Игорь Скубенко, председатель Совета ветеранов войны и труда Владимир Иванов и председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов.

Игорь Скубенко пожелал собравшимся в зрительном зале оптимизма, благополучия и стабильности и крепкого здоровья в новом году.

- Год назад, выступая в этом зале, я говорил о 2019 годе - как о времени больших и ярких событий. Сегодня, подводя его итоги, могу с удовлетворением отметить, что нам удалось открыть несколько крупных социальных объектов. Это новый социальный дом, детский сад, ФОК, скалодром, «Северный кванториум». Мы приступили к реализации важных проектов - строительству нового моста через Никольское устье, дороги на Нёноксу, ещё одного детского сада. И следующий год обещает быть не менее продуктивным, - обратился к ветеранскому активу глава муниципалитета.

Он добавил, что фундамент успешности заложен трудом ветеранов.

- Многое было бы немыслимо без вашего участия, мудрости, опыта и нужных советов, - подчеркнул он Игорь Скубенко.

Перед участниками праздника выступила заслуженная артистка РФ Алла Сумарокова. Затем директор драмтеатра Алевтина Голубева пригласила всех в фойе учреждения на новогодний интерактив у ёлки с участием сказочных персонажей.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

31 декабрь 08:41 | : Будни

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