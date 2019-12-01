ОНФ устроил для воспитанников новодвинского дома-интерната "Елку желаний"

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области совместно с волонтерской организацией «Солнце Арктики» провели всероссийскую акцию «Новогоднее чудо» в Новодвинском доме – интернате для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии.
«Было очень весело, ребята ждали новогодний праздник, готовились к нему, разучили вместе с воспитателями стихи и песни. Активисты ОНФ традиционно навещают ребят в этом социальном учреждении - дарят подарки, водят хороводы и просто общаются, –отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. – Всем нам хочется, чтобы этим детям улыбнулось счастье в Новом году, чтобы они не чувствовали себя одинокими, набирались здоровья и социализировались».
Кроме того, ОНФ организовал акцию «Елка желаний». На елку, которая установлена в архангельском Доме Профсоюзов, повешены игрушки с записочками, в которых написаны пожелания детей дома – интерната к Новому году. В настоящее время неравнодушные люди приобрели для детей разнообразные подарки – это магнитные игры, музыкальная колонка, надувной шар для гимнастических упражнений, украшения для занятий танцами, синтезатор, надувные санки.
В дни каникул активисты ОНФ обязательно навестят ребят в интернате и проведут с ними различные спортивные и развлекательные занятия.