Ай-яй-яй. Рождество в Америке стало слишком светским

По мнению 46% жителей США, Рождество в стране отмечают, не делая достаточного упора на то, что это религиозный праздник, сообщило издание The Hill со ссылкой на совместный опрос с исследовательской компанией HarrisX.
Еще 18% опрошенных считают, что при праздновании Рождества в США, напротив, излишне подчеркивают его религиозность. Довольны религиозной составляющей в Рождестве 36% респондентов.
Члены Республиканской партии чаще, чем демократы, заявляют о том, что на религии делают недостаточный акцент. Так, 57% республиканцев хотели бы, чтобы праздник был более религиозным, аналогичного мнения придерживаются 45% демократов.