Крыса предупреждает: Что не рекомендуется готовить на этот новый год

Людям православным (агностикам тем более), конечно, до фонаря эти буддистские штучки, но суеверных и впечатлительных считаем своим долгом предупредить:
По китайскому календарю хозяйкой предстоящего года является белая крыса. Это практически всеядное животное имеет свои особые пристрастия в еде, поэтому чтобы ее не обидеть, важно не допустить некоторых ошибок. Эксперты дают следующие рекомендации:
Всем известно, что крысы любят сыр. Но не спешите нарезать сырные тарелки! К столу можно подавать только сорта, отличающиеся нейтральным вкусом, ведь резкий аромат может отпугнуть хозяйку предстоящего года. Поэтому наберитесь терпения и откажитесь в предновогоднюю ночь от подачи к столу рокфора, бри де мо, талледжио, камамбера и лимбургера. Вместо них будет уместнее предложить гостям сыр российский или адыгейский.
В основном блюде не должны присутствовать жирные виды мяса. Не ставьте на стол свинину, баранину, гуся или утку. Категорически неприемлема подача гостям фуа-гра. Вместо этого при выборе горячего блюда лучше остановить свой выбор на курице, говядине или индейке. Поскольку неотъемлемой частью оливье, нарезок из ветчины и колбас является свинина (жирное мясо), для этих блюд допустимы послабления. Важно, чтобы они в целом не выглядели излишне жирными.
Это же касается и морепродуктов. Скумбрии и селедке лучше предпочесть тилапию, минтая, путассу и другие нежирные сорта. При этом рыбы не должно быть на столе слишком много, крыса ее не особо жалует. Гармонично будут смотреться на праздничном столе креветки и кальмары. Мясо последних можно использовать в качестве замены традиционной колбасы в целом ряде новогодних блюд.
На предстоящем застолье недопустимы и чрезмерно острые блюда. Желательно в этот раз полностью отказаться от корейской морковки и спаржи в качестве гарнира.
Не стоит нагромождать стол любыми экзотическими изысками, которые подошли бы хозяйке уходящего года. Свинья - это уже фактически «сбитый летчик», а потому ориентироваться на нее не стоит. Новогодние блюда не должны казаться дороже, чем есть на самом деле. Внешний вид и вкус должны полностью соответствовать друг другу.
Уделите особое внимание напиткам. Крепкие алкогольные напитки в этот раз недопустимы. Запаситесь традиционным шампанским и не забудьте про бутылочку игристого вина. Как бы Вам не хотелось спать, в эту предновогоднюю ночь полностью откажитесь от кофе. Даже чай на Крысу не следует делать излишне крепким.
По традиции китайцы не встречают год Крысы блюдами, в которых содержатся капустные и бобовые культуры (гороховый суп в этот раз будет под строжайшим запретом). Считается, что их терпкий острый вкус может оскорбить хозяйку наступающего Нового года.
Из фруктов лучше отдать предпочтение традиционным мандаринам, апельсинам, бананам, яблокам и грушам. Экзотики типа папайи и маракуйи лучше избегать. Приветствуются на столе любые овощи (кроме капустных) в свежем, запеченном. тушеном и консервированном видах. Практически обязательна на Крысу подача картофельного пюре.
Не скупитесь на хороший хлеб при приготовлении закусок. Также в почете в этот раз будут горячие бутерброды и пицца с сыром, печеные домашние пироги с яйцом и картошкой.