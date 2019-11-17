Джон во Христе. Новое в Таинстве Крещения

Священный Синод Русской Православной Церкви разрешил совершать Таинство Крещения с сохранением за крещаемым его национального имени, которого нет в русском месяцеслове.
В ходе заседания Синод рассмотрел вопрос о разработке в Межсоборном присутствии документа «О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени» (журнал № 165), сообщает сайт «Патриархия.ru».
Комиссия по церковному просвещению и диаконии во главе с митрополитом Минским и Заславским Павлом работала над данной темой с конца 2017 года и представила свои разработки в секретариат Межсоборного присутствия к середине 2019 года.
Изучив вопрос, комиссия пришла к выводу, что «сложившаяся в Русской Православной Церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других Поместных Православных Церквах, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской Православной Церкви не содержит имен всех святых, прославленных Поместными Православными Церквами».
Кроме того, Комиссия отметила, что, согласно библейской традиции, наречение имени новорожденному младенцу являлось прерогативой родителей.
Так, например, об этом свидетельствует наречение имени пророка Иоанна Крестителя его отцом – священником Захарией (Лк. 1:63), а также святитель Симеон Солунский в сочинении «О священнодействиях и таинствах церковных»: «запечатлевает его иерей крестным знаменем на челе, устах и груди и со священной молитвой дает ему имя, избранное родителями, которые участвуют в обряде крещения».
Комиссия также указала, что не существует препятствий к принятию в Таинстве Крещения имени в ином, чем привычное, национальном звучании (к примеру: Иоанн – Джон; Иоанна – Жанна), а также к участию в таинствах с этим именем, в тех случаях, когда человек носил имя в данном звучании до крещения или когда был крещен с именем в таковом звучании.
В то же время, подчеркивается, что такие национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, «следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов».
На основании данных разработок, секретариатом Межсоборного присутствия предложен проект решения Священного Синода, который постановил: «Имея в виду, что Священное Писание относит наречение имени новорожденного младенца к правам родителей, и учитывая, при этом, традиции Православной Церкви, обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного – по усмотрению родителей – наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из Поместных Православных Церквей».
Синод подчеркнул, что недопустимо как-либо ограничивать в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других Поместных Православных Церквей (или имена в иных национальных звучаниях).
Кроме того, Синод постановил: «При крещении или присоединении к Православной Церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах Поместных Православных Церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».
(по материалам Архангельской епархии)