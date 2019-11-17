Для Скубенко чужих детей не бывает

Глава Северодвинска Игорь Скубенко, возглавляющий попечительский совет детской городской клинической больницы, поздравил юных пациентов с наступающим Новым годом.
На утренник глава муниципалитета и его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова пришли не с пустыми руками: в красивой коробке - развивающие игры и наборы для творчества.
- Ребята, я желаю вам, чтобы пребывание в больнице было недолгим, и все вы быстро выздоровели. Знайте, что вами занимаются самые лучшие врачи! А чтобы время между процедурами протекало быстрее, мы дарим вам игры и наборы для рисования и лепки. Новый год и Рождество - это особенное время: волшебное, нежное и радостное, и пусть каждый из вас проведёт его в семье, - обратился к участникам новогоднего утренника Игорь Скубенко.
Он передал главному врачу СДГКБ Ольге Киселёвой подарки для ребятишек.
На праздник пришли и директора северодвинских школ. Они тоже пожелали юным северодвинцам здоровья и весёлого праздника, скорейшего возвращения в школы, детские сады и тоже передали им в подарок игрушки.
А шефы больницы - представители АО «ПО «Севмаш» - побаловали малышей и подростков сладостями.
- Это не просто конфеты - это сладкое лекарство. Принимать его нужно после еды, соблюдая дозировку. Тогда вы очень скоро поправитесь, - пошутил председатель профсоюзного комитета предприятия Андрей Гичко.
- А потом обязательно приходите работать на Севмаш - вы нам очень нужны, - пригласил он детей.
После поздравительной части члены попечительского совета обсудили перспективы дальнейшего развития детской больницы, улучшения её инфраструктуры.
- Для нас чужих детей не бывает, и забота об их здоровье и благополучии - одна из главных задач. В наступающем году мы постараемся уделять детской больнице ещё больше внимания, - отметил Игорь Скубенко.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)