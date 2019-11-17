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Для Скубенко чужих детей не бывает

Глава Северодвинска Игорь Скубенко, возглавляющий попечительский совет детской городской клинической больницы, поздравил юных пациентов с наступающим Новым годом.

На утренник глава муниципалитета и его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова пришли не с пустыми руками: в красивой коробке - развивающие игры и наборы для творчества.

- Ребята, я желаю вам, чтобы пребывание в больнице было недолгим, и все вы быстро выздоровели. Знайте, что вами занимаются самые лучшие врачи! А чтобы время между процедурами протекало быстрее, мы дарим вам игры и наборы для рисования и лепки. Новый год и Рождество - это особенное время: волшебное, нежное и радостное, и пусть каждый из вас проведёт его в семье, - обратился к участникам новогоднего утренника Игорь Скубенко.

Он передал главному врачу СДГКБ Ольге Киселёвой подарки для ребятишек.

На праздник пришли и директора северодвинских школ. Они тоже пожелали юным северодвинцам здоровья и весёлого праздника, скорейшего возвращения в школы, детские сады и тоже передали им в подарок игрушки.

А шефы больницы - представители АО «ПО «Севмаш» - побаловали малышей и подростков сладостями.

- Это не просто конфеты - это сладкое лекарство. Принимать его нужно после еды, соблюдая дозировку. Тогда вы очень скоро поправитесь, - пошутил председатель профсоюзного комитета предприятия Андрей Гичко.

- А потом обязательно приходите работать на Севмаш - вы нам очень нужны, - пригласил он детей.

После поздравительной части члены попечительского совета обсудили перспективы дальнейшего развития детской больницы, улучшения её инфраструктуры.

- Для нас чужих детей не бывает, и забота об их здоровье и благополучии - одна из главных задач. В наступающем году мы постараемся уделять детской больнице ещё больше внимания, - отметил Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

27 декабрь 11:40 | : Будни

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