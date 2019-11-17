«Бог поругаем не бывает»: Митрополит Корнилий благословил возвести храм на месте разрушенной в Архангельске часовни

В центре Архангельска (проспект Чумбарово-Лучинского), на месте снесенной трудовыми мигрантами часовни будет построен храм в честь святого отрока Артемия. Духовником стройки назначен известный архангельский священник – протоиерей Александр Козарик. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил староста прихода Владимир Радченко.
«Владыка Корнилий в начале декабря согласовал эскиз будущего храма и дал благословение на это благое начинание. Новый храм, как и разрушенная в июле часовня, будет освящен в честь святого отрока Артемия Веркольского. Это будет небольшая шатровая церковь, выполненная в традициях древнерусского каменного зодчества, - рассказал В. Радченко.
«В XVI – XVII вв. здесь находилось стрелецкое кладбище. До революции – стоял соборный храм с двумя престолами: в честь Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы. С 1996-го по 2000 год в часовне с благословения епископа Пантелеимона размещалось подворье возрождённого Артемиево-Веркольского монастыря. Несколько раз богослужения совершал покойный епископ Тихон (Степанов)», - отметил собеседник агентства.
Напомним, в июле 2019 года по решению Октябрьского суда г. Архангельска часовня на проспекте Чумбарово-Лучинского была снесена. Суд признал объект незаконной постройкой. Подрядчик ООО «СТИЛОБАД» выполнил заказ с вопиющими нарушениями. Работа растянулась на два месяца, православные купала и кресты сносили уроженцы одной из республик Средней Азии. Вероятно, не православного вероисповедания. К тяжелой и небезопасной работе привлекались дети. При этом у рабочих не было касок, отсутствовал элементарный инструмент для демонтажа конструкций. Все это происходило на глазах у прохожих, в том числе иностранных туристов.
По информации из внутренних источников, в сносе часовни были заинтересованы отдельные лица, имеющие отношение к бывшему руководству епархии. Владимиру Радченко неоднократно предлагали отказаться от земли. В течение 5 минут, обещали решение всех проблем с администрацией и судами. Участок «левым счетом» был отдан спонсору одной скандально известной персоны, еще недавно проживавшей по адресу Ильинская, 5. Незадолго до начала событий, из часовни пропали старинные иконы и церковная утварь. Впоследствии, часть икон осела в популярной среди архангельских ценителей старины антикварной лавке (лавка рассчитана на VIP – персон, фамилия у хозяина соответствующая), другая – чудом нашлась на епархиальном складе. Бдительные архангелогородцы видели в окрестностях часовни человека отдаленно похожего на бывшего епархиального ризничего, надсмотрщика над всеми соборными дьяконами.
«Бог поругаем не бывает…». Благодаря вниманию и заботе нашего нового архипастыря восторжествовала растоптанная полгода назад справедливость. Нашу часовню разломали в День Святого Духа. Годом ранее в 2018 году, когда православный народ вспоминал убиение царской семьи, эта персона разломала храм другого святого отрока – наследника престола, цесаревича Алексея (Романова). Сейчас, в планах общины – установка обетного креста и памятной стелы в честь древних защитников города», - подчеркнул собеседник агентства.