Поселок Кулой под "зеленым щитом" ОНФ

Активисты ОНФ в Архангельской области выступили инициаторами создания «зеленого щита» в поселке Кулой Вельского района. На общественных слушаниях по данному вопросу с участием представителей районной администрации, общественной палаты региона, а также самих жителей предложение ОНФ было поддержано единогласно.
В состав «зеленого щита» поселок Кулой вошел не случайно. Этот населенный пункт был создан в годы Великой Отечественной войны при строительстве Северо-Печерской железной дороги в болотистой местности. Он окружен скудными лесами, характерными для северных болот. При развитии поселка территория отсыпалась в основном угольным шлаком. Кроме того, экологическую ситуацию ухудшают мазутные и угольные источники тепловой энергии, пункт технического обслуживания локомотивов.
«Федеральный закон об особо охраняемых зонах – «зеленых щитах» – вступил в силу в 2017 г. Благодаря новому закону вокруг российских городов появится особая зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Таким образом, лесные насаждения будут защищены от вырубок, – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкина. – Для снижения загрязнения атмосферного воздуха и защиты здоровья населения поселка Кулой необходимо сохранить зеленые насаждения, которые в последнее время подвергаются уничтожению в связи с хозяйственной деятельностью. По итогам общественных слушаний был выбран «зеленый щит» поселка – земельный участок площадью 0,8 га рекреационной зоны, находящийся в районе улиц Победы и Калинина. Согласно процедуре создания лесопаркового зеленого пояса, далее это предложение направят на рассмотрение депутатов Архангельской областной думы».
Представитель ОНФ уверена, что инициатива общественников найдет поддержку и у депутатов, так как Народный фронт совместно с правительством Архангельской области занимается созданием «зеленого щита» с 2018 г.
Напомним, ранее в ОНФ уже поступали предложения от чиновников о границах лесопаркового пояса на территории Северодвинска, но они не были приняты общественниками к рассмотрению, так как не отвечали некоторым положениям «зеленого щита».