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На первом месте деньги и здоровье. Россияне осмысляют уходящий год

Декабрь — традиционное время для подведения итогов года. Компании составляют годовые балансы, работники пишут отчеты. Почти 6 из 10 россиян чувствуют потребность в подведении итогов и в личной жизни: чаще всего анализируют финансовую составляющую и саморазвитие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Forbes выяснил, собираются ли россияне подводить личные итоги 2019 года и какие сферы жизни они планируют анализировать. В социологическом опросе приняли участие 4000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 

57% россиян планируют подведение личных итогов уходящего года: 32% сделают это мысленно или устно, 22% сохранят запись в личных архивах, 1% выпустит пост в соцсети, 2% подведут личные итоги года в ином виде. 32% респондентов не планируют подводить итоги года.

Женщины более склонны к подведению итогов, нежели мужчины: 61% против 54%.

Среди различных составляющих личной жизни при подведении итогов года россияне чаще всего анализируют свои доходы (63%), саморазвитие (51%), карьерный рост и здоровье (по 48%). Свои взаимоотношения с детьми в конце года будут оценивать 36%. Сферу отношений и образования — по 33%. Каждый четвертый подведет итог выполненных за год проектов. Хобби и путешествия за год подсчитают по 22%. О роли спорта в своей жизни будут размышлять 19%, о религии и духовном росте — 9%.

Мужчины чаще женщин планируют осмысливать выполненные проекты и спортивную составляющую жизни. Женщины — саморазвитие, образование, отношения и путешествия.

Чем старше респонденты, тем чаще они анализируют итоги года в таких сферах как финансы и здоровье. Молодежь чаще размышляет о саморазвитии, образовании, карьере, отношениях, хобби и спорте. В этом россияне все ближе к жителям развитых стран Запада… о глобальных проблемах (внешней политике, патриотизме и т.д. думают считанные проценты отвечавших.

С ростом уровня дохода респондентов растет число тех, кто будет подводить личные итоги года в сферах благосостояния, карьеры, выполненных проектов, путешествий, а также отношений с детьми.

25 декабрь 15:27 | : Будни

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