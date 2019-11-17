В снежном плену. Рабочие ночи Архангельска

Сегодня ночью в столице Поморья работали 54 единицы техники и 25 человек. За смену было вывезено 1184 тонны снега.
Как сообщили в ООО «Севдорстройсервис», на посыпку тротуаров и проезжих частей ушло 48 тонн песка и 6 тонн соли. Вывоз снега осуществлялся с ул. Поморская (от пр. Обводный канал до набережной Северной Двины), набережной Северной Двины (от ул. Шубина до ул. Карла Маркса), перекрестке пр. Обводный канал и ул. Шубина.
Также снег вывозился с пр. Троицкий и набережной - возле торговых центров «Европарк» и «Атриум».
Сегодня на уборке города задействовано 55 единиц техники и 25 рабочих. Снег вывозится с ул. Выучейского – на участке между пр. Ломоносова и ул. Воскресенская. Окончен вывоз снега с ул. Логинова (от пр. Обводный канал до пр. Советских Космонавтов).
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)