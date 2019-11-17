Жестокость бытия. В Архангельском перинатальном центре число «отказничков» выросло в семь раз

В этом, еще не кончившемся году, в региональном центре на попечении государства «кукушки» оставили 20 младенцев.
Для сравнения – в 2018 году только троих.
Заведующая отделением новорождённых перинатального центра Архангельской областной больницы Светлана Васильева подтвердила, что проблема есть и она очень сложная. От детей отказываются женщины, у которых нет работы, жилья. Иногда дети не нужны отцам-сожителям женщин. Дети с отклонениями в здоровье. Только каждый третий отказник признан врачами относительно здоровым.
Сейчас добровольцы-волонтеры собирают новорожденным «приданое». Помочь можно деньгами или элементарным набором — подгузники, салфетки, бутылочки.
Кто хочет поучаствовать, обращайтесь по тел.: +7 981 55 388 97.