Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жестокость бытия. В Архангельском перинатальном центре число «отказничков» выросло в семь раз

В этом, еще не кончившемся году, в региональном центре на попечении государства «кукушки» оставили 20 младенцев.

Для сравнения – в 2018 году только троих.

Заведующая отделением новорождённых перинатального центра Архангельской областной больницы Светлана Васильева подтвердила, что проблема есть и она очень сложная. От детей отказываются женщины, у которых нет работы, жилья. Иногда дети не нужны отцам-сожителям женщин. Дети с отклонениями в здоровье. Только каждый третий отказник признан врачами относительно здоровым.

Сейчас добровольцы-волонтеры собирают новорожденным «приданое». Помочь можно деньгами или элементарным набором — подгузники, салфетки, бутылочки.

Кто хочет поучаствовать, обращайтесь по тел.: +7 981 55 388 97.  

25 декабрь 08:59 | : Будни

Главные новости


А вы все про Вареника… Путин снова в упор не видит Шиес и не только
Путин: «А что нам, мусор к Северному Ледовитому океану свозить?». На пресс-конференции президента
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (213)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20