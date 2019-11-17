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В Северодвинске теперь можно пробежаться по паркету

Им выложен пол в спортзале только вчера открывшегося ФОКа.

В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Северодвинска Игорь Скубенко, заместитель генерального директора АО «ЦС «Звёздочка» Эдуард Бааль, заместитель генерального директора фирмы-подрядчика - ООО «Строй Центр» Евгений Кутузов, а также депутаты городского Совета во главе со спикером Михаилом Старожиловым.

Глава Северодвинска вручил благодарственное письмо строителям, а глава региона подарил новую форму сборной Архангельской области одному из молодых перспективных спортсменов города корабелов - обладателю Кубка мира по кикбоксингу Никите Медведникову.

Объект построен на Яграх. Он стал завершающим аккордом в формировании спортивного кластера рядом со стадионом «Беломорец». Напомним, ФОК располагает универсальным спортивным залом размером 42 на 24 метра, который позволит организовать учебно-тренировочный процесс по баскетболу, волейболу, мини-футболу и флорболу, а также по видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Зал подойдёт и для художественной гимнастики - высота позволяет.

На втором этаже разместились помещения для тренеров и персонала, в планах оборудовать тренажёрный зал. В здании есть раздевалки и душевые, а также специальное помещение с огнеупорными стенами и автономной вентиляцией, чтобы спасаться там при пожаре. Такое новшество - пока единственное в регионе. Добавим, что и покрытие спортзала - специальный паркет - также обладает уникальными прочностными характеристиками. Второго такого тоже пока нет в Поморье.

Возможности нового зала гостям продемонстрировали представители воздушной атлетики и художественной гимнастики: девушки выступили с показательными номерами.

- По своему классу и оснащению - это один из самых солидных залов. Мне очень нравится, что у него большой набор функций, и это даст возможность развивать разные спортивные направления вплоть до бокса и шахмат, - отметил Игорь Орлов

Игорь Скубенко напомнил, что объект возводился два года за счёт средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы», областного бюджета в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики». Вложился и город в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска».

- В общей сложности получилось более 170 миллионов рублей. Новый ФОК - один из крупнейших объектов в нашем регионе. Этот зал будет только развиваться, - подчеркнул глава города.

Игорь Скубенко также напомнил, что свой весомый вклад сделало ведущее градообразующее предприятие АО «ЦС «Звёздочка»: были безвозмездно предоставлены проектная документация, а также земельный участок для строительства.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

25 декабрь 08:23 | : Будни

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